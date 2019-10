POL-PPRP: Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener fallen nicht auf Anrufe von falschem Kripobeamten herein

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am 24.10.2019, zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr, meldeten sich mehrere Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafener bei der Polizei und teilten mit, dass sie von einem "Herrn Stahl" von der "Kripo" angerufen worden seien. Dieser habe am Telefon gesagt, dass nach der Festnahme von rumänischen Einbrechern mehrere Zettel gefunden worden seien, auf denen die Adressen der Angerufenen notiert gewesen seien. Da er ("Herr Stahl") davon ausgehe, dass die Angerufenen mehrere Wertgegenstände zu Hause hätten, gehe er davon aus, dass bei den Angerufenen ebenfalls eingebrochen werden würde. Spätestens an dieser Stelle wurden alle Angerufenen misstrauisch und beendeten vorbildlicherweise die Telefonate.

