Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mädchen bei Unfall mit Bus verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 24.10.2019, gegen 13:30 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall ein 15-jähriges Mädchen in der Saarlandstraße an der Haltestelle Am Schwanen verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat das Mädchen an der Haltestelle beim Heranfahren eines Busses die Fahrbahn. Der Busfahrerin konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Mädchen wurde verletzt und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Im Bus wurde niemand verletzt.

