Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Straßenbahn

Ludwigshafen (ots)

Am 23.10.2019, gegen 09.10 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto auf der Schützenstraße in Richtung Bleichstraße. Als er am Fahrbahnrand einparken wollte und dabei rangierte, stieß er mit einer Straßenbahn zusammen, die auf der Schützenstraße fuhr in Fahrtrichtung Wittelsbachstraße. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. In der Straßenbahn waren 15 Fahrgäste. Verletzt wurde niemand.

