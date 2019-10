Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Resolute 80-Jährige verhindert Einbruch

Ludwigshafen (ots)

Am 23.10.2019, gegen 20.40 Uhr, hörte eine 80-Jährige Geräusche vor ihrer Wohnung in der Lutherstraße. Sie schaltete das Licht aus und sah durch den Rollladen hindurch, dass jemand in ihr Wohnzimmer leuchtete. Als sie daraufhin in das danebengelegene Zimmer ging und den dortigen Rollladen hochzog, sah sie zwei Männer. Die resolute 80-Jährige rief ihnen zu, dass sie die Polizei verständige, ließ dann den Rollladen wieder runter und wählte den Notruf. Als die Polizeibeamten eintrafen, suchten sie die Umgebung ab, konnten die Täter aber nicht mehr auffinden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

