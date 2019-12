Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Versuchte Einbrüche in drei Wohnhäuser

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Samstag ist es in der Markringstraße zu gleich drei versuchten Einbrüchen gekommen. Die unbekannten Täter versuchten dabei jeweils die Haustür der Wohnhäuser aufzubrechen. Dies gelang den Unbekannten nicht, so dass sie ohne Beute die Tatorte verließen. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

