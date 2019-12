Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf/Bad Bentheim - Polizei kontrolliert Autofahrer

Schüttorf/Bad Bentheim (ots)

Einsatzkräfte der Polizei aus dem Emsland und der Grafschaft haben in der Nacht zu Samstag mit Unterstützung der Diensthundeführer aus Osnabrück, Kontrollen am Autobahnkreuz der A30/ A31, den umliegenden Grenzübergängen sowie in der Industriestraße in Schüttorf durchgeführt.

Insgesamt kontrollierten die Beamten dabei rund 120 Fahrzeuge. Sie leiteten dabei mehrere Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. So hielten die Beamten auf der A30 einen 32-jährigen Autofahrer an. Er stand unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In Bad Bentheim wurde ein 19-jähriger Autofahrer kontrolliert. Auch er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einer Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten rund 75 Gramm Marihuana und einige Ecstasytabletten. Bei einem ausländischen Verkehrsteilnehmer wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Anschließend konnte er seine Fahrt fortsetzen.

