Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - PKW-Diebstahl

Blauer Fiat Doblo und Werkzeugmaschinen entwendet

Kerken-Stenden (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag (21. November 2019), 05:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Werkstatt mit angegliederter Garage auf einem Grundstück an der Hülser Straße ein. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Makita. Wahrscheinlich nutzten sie gleich einen blauen Fiat Doblo, der in einer der Garagen stand, zum Abtransport. Der entwendete, 11-Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen KLE-MH164. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell