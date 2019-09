Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Polizeihauptkommissar Stephan Hammer ist neuer Leiter der Wasserschutzpolizeistation Germersheim

Mainz (ots)

Mainz - Am Montag, den 23.09.2019, wurde im Rahmen einer Feierstunde in Germersheim der neue Dienststellenleiter Polizeihauptkommissar (PHK) Stephan Hammer in sein neues Amt eingeführt.

Der Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT), Christoph Semmelrogge, und der Abteilungsleiter Wasserschutzpolizei, Leitender Polizeidirektor Helmut Oberle, begrüßten Herrn Hammer, dessen Familie sowie rund 45 Gäste.

Stephan Hammer (Jahrgang 1964) verrichtet seit 1981 Dienst in der Polizei Rheinland-Pfalz. Nach seinen Anfangsjahren in der Bereitschaftspolizei, wechselte er 1988 in den Dienst zu Wasser. Der Wasserschutzpolizei (WSP) ist Stephan Hammer seitdem treu geblieben und genießt, nicht zuletzt aufgrund seiner hohen Fachkompetenz, organisationsübergreifend hohes Ansehen.

Die Dienststelle, die er nun leitet, ist Stephan Hammer bestens bekannt. Bereits 1994 übernahm er dort die Leitung einer Dienstgruppe und ist seitdem ununterbrochen in einer Führungsfunktion auf der WSP-Station Germersheim tätig. Angefangen als Dienstgruppenleiter über die stellvertretende Stationsleitung, bis nun zur Leitung der Dienststelle.

Der Dienstbereich am Oberrhein erstreckt sich linksrheinisch über rund 57 Stromkilometer, dazu kommen noch rund 2,4 Stromkilometer auf der rechtsrheinischen Seite, 5 Kommunalhäfen, 5 Privathäfen sowie 8 Altrheinarme, die teilweise in den ebenfalls zu überwachenden Natur- und Landschaftsschutzgebieten liegen.

Polizeipräsident Christoph Semmelrogge wünschte Stephan Hammer für seine neue Aufgabe "viel Erfolg, Gesundheit und große Unternehmungslust".

