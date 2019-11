Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

LKW touchiert Bus, Busfahrer leicht verletzt

Kleve-Warbeyen (ots)

Am Mittwoch (20. November 2019) gegen 09:35 Uhr steuerte ein 53-jähriger Fahrer einen Omnibus die Emmericher Straße (B220) in Richtung in Richtung Kleve entlang, als ein entgegenkommender LKW plötzlich auf seine Fahrspur steuerte. Der 53-Jährige versuchte noch, über den Grünstreifen auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der LKW touchierte den Außenspiegel des Busses, welcher abriss und so heftig gegen die Seitenscheibe schlug, dass diese zersplitterte. Der Busfahrer wurde dadurch leicht verletzt. Der LKW fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten. Der Busfahrer oder eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 in Verbindung zu setzen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell