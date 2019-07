Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Rauchgiftfund nach Diebstahlsüberprüfung

Gifhorn (ots)

Im Rahmen eines Zeugenaufrufes über ein Internetportal bekam die 47jährige Gifhornerin am Freitagabend gegen 22.30 Uhr Hinweise zu ihrem entwendeten Fahrrad. Aufgrund dieser Hinweise begibt sie sich zur Polizei Gifhorn. Die Polizisten und sie selber begaben sich unverzüglich zur angegebenen Örtlichkeit. Hier wurde das Fahrrad angeschlossen aufgefunden. Des Weiteren konnten vor Ort weitere Hinweise auf den Nutzer erlangt werden. Nachdem dieser befragt werden sollte, wurde deutlicher Betäubungsmittelgeruch in seinen Räumlichkeiten festgestellt. Daraufhin begaben sich die Beamten in die Wohnung und bemerkten dort eine nicht geringe Menge an Marihuana. Die drei (2 zwanzigjährige, ein 30 jähriger) Gifhorner portionierten in diesem Moment gerade das auf dem Tisch liegende Marihuana in verkaufsfertige Konsumeinheiten. Bei der folgenden Durchsuchung wurde Dealgeld in einem vierstelligen Bereich beschlagnahmt. Gegen die drei männlichen Personen wurde ein Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Des Weiteren wurde der 47 Jährigen ihr Fahrrad wieder ausgehändigt.

