POL-KLE: Kalkar - Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Wer kennt diesen Mann?

Kalkar (ots)

Am Abend des 22. August 2018 verlor der Geschädigte seine Geldbörse auf dem REWE-Parkplatz in Kalkar. Am selben Abend und am Morgen des Folgetages wurden jeweils sechs Verfügungen an Geldausgabeautomaten in Kalkar getätigt. Der Schaden beträgt 6000 Euro. Vom Tatverdächtigen existiert nur das Foto mit der Basecap, welche mit einem auffälligen "A" bedruckt ist. Die Bilder der Öffentlichkeitsfahndung sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/kalkar-unterschlagung-computerbetrug

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

