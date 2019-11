Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191001.1 Schwentinental: Autofahrer fuhr unter Drogeneinfluss - Zeugen gesucht

Schwentinental (ots)

Am 31. Oktober fiel verschiedenen Verkehrsteilnehmern gegen 20:50 Uhr auf der Bundesstraße 76 ein Opel Safira auf, weil er starke Schlangenlinien fuhr. Der Wagen kam vermutlich aus Richtung Gettorf und fuhr in Richtung Kiel. Ob Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet wurden, ist bislang nicht bekannt. Das Fahrzeug konnte schließlich durch die Polizei Preetz in Schwentinental gestoppt werden.

Bei dem 38-jährige Fahrer verlief ein Drogenschnelltest positiv. Er hatte Amphetamine, Opiate und Marihuana konsumiert. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrers behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schwentinental unter 04307-82360 zu melden.

Oliver Pohl

