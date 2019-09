Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Seedorf, Berlin, Potsdamer Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 22.09.19, verletzte sich bei Seedorf, Berlin, ein Trecker-Fahrer leicht bei einem Verkehrsunfall. Gegen 10:00 Uhr fuhr der 51-Jährige mit seinem Traktor der Marke Case auf der L 69 (Potsdamer Straße) von Seedorf-Berlin in Richtung Gnissau. Nach seinen Angaben kam ihm plötzlich ein grauer Kombi auf seiner Fahrspur entgegen. Der 51-Jährige wich nach rechts auf den Grünstreifen aus und kippte zur Seite. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Der Fahrer des grauen Kombis setzte seine Fahrt in Richtung Seedorf-Berlin fort, ohne anzuhalten. Die Bergung des über fünf Tonnen schweren Traktors erfolgte mit einem Kran/Rüstwagen. Sie dauerte bis fast 14:00 Uhr an. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

Die Polizei Garbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des grauen Kombis sowie eventuelle Zeugen, sich unter 04559-1883540 zu melden.

