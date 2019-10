Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 191030.1 Kiel: Tatverdächtige nach Diebstählen aus Hotelzimmern ermittelt

Kiel (ots)

Beamte des 2. Polizeireviers konnten eine 19-Jährige ermitteln, die im Verdacht steht, im Oktober drei Diebstähle aus Zimmern eines innerstädtischen Hotels begangen zu haben. Teile des Diebesgutes fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung der Tatverdächtigen, die in dem Hotel als Reinigungskraft tätig war.

Am 08.10.2019 nahm eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers eine Anzeige in einem innerstädtischen Hotel auf. Laut Angaben der Geschädigten, waren ihr über die Mittagszeit ihr Handy der Marke Sony und ihr Notebook der Marke Apple im Wert von ca. 1200,- EUR aus dem Hotelzimmer entwendet worden. Die Eingangstür zu dem Hotelzimmer war unversehrt.

Recherchen ergaben, dass es bereits am 03.10.2019 zu einem Handydiebstahl aus einem Zimmer des besagten Hotels gegeben hatte.

Noch während die Ermittlungen der Beamten des 2. Polizeireviers liefen, verschwand am 16.10.2019 ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag aus einem Zimmer des gleichen Hotels.

Der Verdacht erhärtete sich zunehmend gegen eine 19-Jährige, die als Reinigungskraft in dem Hotel eingesetzt wurde. Die Frau war am 18.10.2019 auch als Tatverdächtige eines Ladendiebstahls in einem Drogeriegeschäft aufgefallen.

Die Ermittler des 2. Polizeireviers beantragten bei der Staatsanwaltschaft Kiel einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Tatverdächtigen, den sie am 24.10.2019 in den Morgenstunden umsetzten.

In der Wohnung fanden sie das Handy und das Notebook aus dem Diebstahl vom 08.10.2019 und das Handy aus dem Diebstahl vom 03.10.2019. Die 19-Jährige schwieg zu den Vorwürfen.

Matthias Felsch

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell