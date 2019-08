Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Bundespolizisten nehmen 36-Jährige fest

Heilbronn (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn haben am Sonntag (04.08.2019) gegen 00:05 Uhr eine 36-jährige Frau im Heilbronner Hauptbahnhof festgenommen. Die Bundespolizisten überprüften zuvor die Identität der deutschen Staatsangehörigen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass die bereits wegen Sachbeschädigung verurteilte 36-Jährige von der Staatsanwaltschaft Heilbronn mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Zudem war die Wohnsitzlose durch das Landratsamt Heilbronn wegen Verletzung der Unterhaltspflicht ausgeschrieben. Da die Festgenommene die erforderliche Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie im Anschluss ersatzweise für die nächsten 30 Tage in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Im Rahmen der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände der Frau fanden die Beamten zudem eine Kleinstmenge an Marihuana und Amphetaminen auf, sodass die 36-Jährige nun zusätzlich mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen muss.

