POL-WE: Spenden aus Fahrradcodierung für den guten Zweck

Wetterau: Vom Frühjahr bis zum Herbst bietet die Polizei in Friedberg regelmäßig kostenlose Fahrradcodierungen an. Ein Lächeln und ein Dankeschön für die Codierung ist manchen Fahrradbesitzern aber nicht genug, sie spendeten einen kleinen Geldbetrag. Die Spenden aus diesem Jahr wurden von der Polizei nun für den guten Zweck weitergegeben.

F.E.I.N-Codierung nennt sich die Nummer, die sich Fahrradbesitzer in ihr Zweirad eingravieren lassen können, um sie besser vor einem Diebstahl zu schützen. Polizeioberkommissarin Karina Kohnert und Polizeioberkommissar Bernd Büthe bieten diese Codierung regelmäßig bei der Polizeistation in Friedberg und beim Polizeiposten in Bad Nauheim an. Die Codierung ist eine Serviceaktion der Polizei für die Bürgerinnen und Bürger und damit kostenlos. Rund 250 Fahrradbesitzer nahmen dieses Angebot 2019 an.

Immer wieder erlebten die beiden Polizisten aber, dass die Nutzer der Codierung gerne ihren Dank in Form von kleinen Geldbeträgen zum Ausdruck bringen wollten. Geld, welches die Polizisten nicht annehmen dürfen. Daher kamen sie auf eine andere Idee: Sie stellten eine Spendenbox für den Weißen Ring auf. In diesem Jahr sammelten sich bei den Codierungen 360 Euro in der Spendenbox, die nach Abschluss der Codiersaison nun an den Weissen Ring übergeben werden konnten. Michael Pollesch nahm die die Spende als Vertreter des Weissen Ring von Karina Kohnert und Bernd Büthe entgegen. Vom Weissen Ring werden die Spenden unter anderem für Präventionsaktionen, auch rund um den Fahrraddiebstahl, eingesetzt.

Im nächsten Frühjahr gehen die Fahrradcodierungen in die nächste Runde. Die Polizei freut sich auf alle, die durch die Codierung ihres Fahrrades den Dieben das Leben etwas schwerer machen wollen.

