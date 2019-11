Polizei Gütersloh

POL-GT: Kriminelles Trio flüchtet mit VW - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwochabend (13.11., 18.00 Uhr) betraten drei Männer ein Mobilfunkgeschäft in der Brockhäger Straße. Nach einem kurzen Gespräch rissen sie zwei I Phone aus der Sicherung und rannten aus dem Geschäft. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang mit einer Dame, welche sich unmittelbar vor dem Vorfall in dem Ladenlokal aufhielt. Derzeitigen Erkenntnissen nach, versuchte sie den Verkäufer durch ein fallengelassenes Glas abzulenken.

Die Männer hatten dunkle Haare und trugen dunkle Kleidung. Sie waren zwischen 18 und 22 Jahre alt. Zu der Dame können keine weiteren Angaben gemacht werden. Nach der Tat sind die Täter mit einem VW mit Recklinghäuser (RE) Kennzeichen davon gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen und dem Auto machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

