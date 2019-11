Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Holzunterstandes in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MS) - Am Dienstagabend (12.11., 23.02 Uhr) brannte aus bislang unbekannter Ursache der Holzunterstand eines Zweifamilienhauses in der Annastraße in Steinhagen.

Nach Löschen des Brandes durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass die Flammen auch auf die angrenzenden Doppelgaragen des Geschädigten übergeschlagen waren. Da die elektrische Versorgung der Garage durch den Brand getrennt wurde, musste die beiden Garagentore gewaltsam von der Feuerwehr geöffnet werden. Zwei Autos in der Garage, sowie ein Motorrad, welches neben dem Holzschuppen stand, wurden durch die starke Hitzeentwicklung und die Flammen beschädigt.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 50.000 Euro. Die Brandermittler der Polizei Gütersloh haben die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu der Brandursache können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell