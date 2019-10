Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Wohnmobil gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Niederkrüchten (ots)

Zwischen Sonntag, 06.10.2019 und Mittwoch, 17.45 Uhr, stahlen Unbekannte von der Mittelstraße in Niederkrüchten ein Wohnmobil. Das Fahrzeug der Marke FIAT stand auf einem unbebauten Grundstück, ist grau lackiert und hat ein VIE-Kennzeichen. An dem Wohnmobil sind eine Außenmarkise und ein Fahrradheckträger montiert. Hinweise auf die Diebe und auf den Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (1199)

