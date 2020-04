Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gartenlaube fängt Feuer

Hamm-Heessen (ots)

Durch ein Feuer ist eine Laube in einer Kleingartenanlage an der Palzstraße am Donnerstag, 16. April, so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr nutzbar ist.

Gegen 16.10 Uhr bemerkten Polizeibeamte während ihrer Streifenfahrt eine starke Rauchentwicklung aus der Kleingartenanlage. Angrenzende Nachbarn der Laube versuchten bis dahin erfolglos, das Feuer zu löschen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand der Laube, in der auch mehrere Reifen lagerten, löschen. Während der Löscharbeiten explodierte eine ebenfalls dort deponierte Gasflasche. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.(hei)

