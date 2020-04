Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebe vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 33-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wurde am Donnerstag, 16. April, gegen 16.20 Uhr, dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz mehrere Flaschen hochwertigen Whiskey einsteckte. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne zu zahlen. Im Ausgangsbereich wurde er durch den Ladendetektiv bereits erwartet und festgehalten. Auch die starke körperliche Gegenwehr nutzte dem Dieb nichts und er konnte den zwischenzeitlich gerufenen Polizeibeamten übergeben werden. Der Ladendieb ist bereits häufiger wegen Diebstahlsdelikten aufgefallen und wurde vorläufig festgenommen.

Vorläufig festgenommen wurde am Donnerstag auch ein 43-jähriger Mann, der in einem Drogeriemarkt an der Weststraße gegen 17.45 Uhr hochwertige Kosmetikartikel im Wert von rund 200 Euro einsteckte. Er verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen und konnte vom Ladendetektiv am Ausgang festgehalten werden. Polizeibeamte brachten den Ladendieb ins Gewahrsam. Erst im September 2019 endete seine letzte Haftstrafe, die er wegen ähnlicher Taten verbüßte.(hei)

