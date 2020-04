Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (439) Vier jugendliche Fahrraddiebe festgenommen

Nürnberg (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden (01.04.2020) nahmen Polizeibeamte vier mutmaßliche jugendliche Fahrraddiebe in der Nürnberger Südstadt fest. Ein Anwohner verständigte die Polizei.

Gegen 00:30 Uhr teilte ein Anwohner mit, dass er vier Jugendliche beobachtet hatte, welche mehrmals gegen einen Zigarettenautomaten in der Pillenreuther Straße traten. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Anwohner, dass vier Jugendliche sich an Fahrrädern in der Wölckernstraße zu schaffen machten. Die alarmierten Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd trafen im Rahmen der Fahndung vier Jugendliche an, welche mit offenbar kurz zuvor entwendeten Fahrrädern unterwegs waren. Die vier Jungen im Alter von 14, 16, 16 und 17 Jahren führten zudem noch unüblich viel Kleingeld mit sich. Ob das Geld möglicherweise aus dem angegangenen Zigarettenautomaten stammt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Jugendlichen müssen sich nun wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls und entsprechender Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten. Zwei Jungen des Quartetts (14 und 16 Jahre alt) waren zudem von einer Jugendschutzstelle als vermisst gemeldet. Diese wurden in die entsprechende Einrichtung zurückgebracht. Die Eltern der beiden anderen Jungen wurden verständigt und konnten ihre Söhne in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nach einem intensiven Vorgespräch mit den Polizeibeamten in Empfang nehmen.

Michael Petzold/n

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell