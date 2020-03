Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Bei Ausparken Fußgängerin übersehen

Worms (ots)

Am gestrigen Dienstag, kurz nach 16:00 Uhr wurde auf dem Kaufland-Parkplatz in der Mainzer Straße eine Frau angefahren und verletzt. Die 79-jährige Geschädigte stand gerade mit dem Einkaufswagen am Kofferraum ihres PKW, als aus der gegenüberliegenden Parkreihe eine 36-jährige Autofahrerin rückwärts ausparkte. Hierbei übersah sie die Frau hinter sich und fuhr diese an, welche zu Boden stürzte und am Fuß verletzt ins Klinikum gebracht wurde. Am PKW entstand Sachschaden.

