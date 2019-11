Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand im Klassenraum einer Grundschule in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Tage wurde um 9:29 Uhr ein Brand in einem Klassenraum in einer Grundschule in der Dürerstraße in Ganderkesee gemeldet.

Direkt nach Brandentstehung setzte der Brandmeldealarm ein und die Grundschulkinder sowie Lehrer wurden aus dem Schulgebäude evakuiert.

Die Freiwilligen Feuerwehren Falkenburg und Ganderkesee konnten den Brand auf einer Fensterbank im Bereich des Lehrerpults schnell löschen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Dieser wurde auf etwa 200 Euro geschätzt.

Eine Lehrerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen wurden als leicht eingestuft.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Allen vorliegenden Hinweisen wird nachgegangen.

Insgesamt waren 5 Fahrzeuge sowie 32 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort.

