POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in drei Pkw in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. November 2019, wurden in der Zeit von 06:30 Uhr bis 16:15 Uhr insgesamt drei Pkw am Bahnhof in Nordenham beschädigt.

Bei allen Fahrzeugen wurde jeweils die Fahrzeugscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend wurden aus dem Fahrzeuginneren unter anderem persönliche Papiere und Elektronikartikel entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 450 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu (1348071, 1348188, 134818).

