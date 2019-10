Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Großkontrolle der Polizeiinspektion Neuwied Drogen und Alkohol im Focus der Polizei

Neuwied (ots)

Am Montag, den 28.10.2019, führte die Polizeiinspektion Neuwied verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Drogen- und Alkohol im Straßenverkehr" durch. Die an unterschiedlichen Stellen des Stadtgebietes durchgeführten Kontrollen führten insgesamt zu 8 Anzeigen. Darunter eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, vier Strafanzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen, da der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei einem Fahrzeugführer wurden zudem Drogen aufgefunden und sichergestellt. Zusätzlich konnten an mehreren Fahrzeugen unterschiedliche Mängel festgestellt werden. Die Fahrzeughalter werden nun aufgefordert, diese fristgerecht zu beheben. Gerade zu der jetzigen Jahreszeit ist es wichtig, dass insbesondere die Reifen und Beleuchtungseinrichtung im einwandfreien Zustand sind.

