Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Reizstoffabgabe nach Streitigkeiten, mehrere Personen leicht verletzt

Worms (ots)

Wegen randalierender Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Judengasse, wurde am vergangenen Samstag, gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert. Im Treppenhaus des Anwesens wurde zudem ein Reizstoff versprüht oder mittels Gaspistole verschossen, wodurch vier eingesetzte Polizeibeamte und fünf Bewohner des Hauses wegen Atemwegsreizungen leicht verletzt wurden. Hintergrund waren offenbar Streitigkeiten zwischen einer fünfköpfigen Personengruppe, die in unmittelbarer Nähe zum Anwesen angetroffen und kontrolliert werden konnten, und Bewohnern im Haus. Weiter wurden Farbschmierereien an der Haustür und Beschädigungen an der Wohnungstür zur Anzeige gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell