Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Einsatzreicher Nachmittag für die Feuerwehr Mülheim!

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Zahlreiche Einsätze beschäftigten die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr am heutigen Nachmittag. Um 16:42 Uhr begann die Serie mit der Auslösung einer Brandmeldeanlage, gefolgt von zwei weiteren um 17:14 Uhr und 17:16 Uhr. Durch das Sturmtief, welches am Nachmittag über das Mülheimer Stadtgebiet fegte, rückte die Feuerwehr neun mal aus. Darüber hinaus musste eine Person aus einem stecken gebliebenen Aufzug befreit werden.

In der Strasse Waidmannsheil stürzte ein Baum auf ein Haus. Glück im Unglück hatte der Bewohner, denn der Baum durchschlug das Dach und traf das Sofa auf dem er nur eine Minute vorher noch gesessen hatte. Der Bewohner konnte mit dem Schrecken in den Knochen unverletzt das Haus verlassen. Der Baum musste aus dem Dach entfernt werden, da ansonsten eine Sicherung gegen Regen nicht möglich gewesen wäre. Dazu wurde der Teleskoplader der Feuerwehr mit Anbauwinde eingesetzt. Der Baum konnte aus dem Dach gehoben und neben dem Gebäude abgelegt werden, so dass der Besitzer das Dach gegen Regen sichern konnte. Die Feuerwehr war mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Ein Statiker wurde ebenfalls hinzugezogen und eine Teilnutzungsuntersagung ausgesprochen. Allein dieser Einsatz dauerte über 3 Stunden. Alle Einsätze konnten Dank tatkräftiger Unterstützung der Freiwilligen Einheiten aus Broich und Heißen zeitnah abgearbeitet werden. (FKö) #EinsatzfürMülheim#MHruhr

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

E-Mail: fabian.koetter@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell