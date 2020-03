POL-PDWO: Worms - Ursache der Verpuffung in Rheinstraße weitestgehend geklärt

Polizeidirektion Worms

In der Morgenstunden des 14.02.2020 ereignete sich in einem Wormser Wohn- und Geschäftshaus in der Rheinstraße eine Verpuffung. Hierdurch wurde das Gebäude stark beschädigt und ist einsturzgefährdet. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro. Das zur Zeit unbewohnbare Objekt wurde durch die Kriminalpolizei zu weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Nach mehreren Vor-Ort-Terminen und akribischer Spurensuche konnte zwischenzeitlich, gemeinsam mit einer beauftragten Gutachterin, die Ursache der Verpuffung festgestellt werden.

In der Badewanne wurde eine stark deformierte 0,5 l - Spraydose aufgefunden. Die Rekonstruktion der Ereignisse ergab, dass die besagte Dose im Bereich des Heizstrahlers abgelegt war. In Folge von Überhitzung dehnte sich das darin befindlich Gas aus. Das Dosendach mit Sprühkopf hielt dem Druck nicht Stand und löste sich. Das darin befindliche Treibgas trat schlagartig aus, entzündete sich an dem eingeschalteten Heizstrahler und führte zu der Verpuffung. Die Dose selbst wurde durch den Gasaustritt ähnlich einer Rakete beschleunigt, flog gegen eine Wand, wurde dort gestaucht und landete dann in der Badewanne.

Darüberhinaus wies die Zündgasleitung des im Bad aufgehängten Durchlauferhitzers ein kleines Leck auf. In wie weit diese Beschädigung zum Ereigniszeitpunkt bereits vorhanden war und ausgetretenes Gas die Verpuffung begünstigt hat, bedarf noch weiterer Untersuchungen.

Sobald alle Untersuchungen abgeschlossen sind, werden die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Mainz zur abschließenden Prüfung vorgelegt. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht noch kein Verdacht einer ursächlichen strafbaren Handlung.

