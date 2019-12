Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Gaststätte

Celle, Lüneburger Str. (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Samstag gewaltsam in eine Gaststätte in der Lüneburger Str. ein. Im Inneren wurden Geldspielautomaten und Zigarettenautomaten aufgebrochen sowie alle Schränke durchwühlt. Es entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich.

