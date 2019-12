Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Einfamilienhaus in Altencelle

Celle (ots)

Zwischen Heiligabend, 15:00 Uhr und dem 1. Weihnachtstag, 12:30 Uhr, ist es in der Burger Landstraße in Altencelle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ein unbekannter Täter hebelte das rückwärtige Schlafzimmerfenster auf, durchsuchte alle Räume und entwendete u.a. Alkohol, zwei Koffer, Werkzeug, ein Laptop sowie zwei Entenkeulen aus dem Gefrierschrank.

Hinweise nimmt die Polizei Celle unter 05141 277-215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

