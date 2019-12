Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Hermannsburg (ots)

Bergen In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf der Umgehungsstraße Hermannsburg zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Der alleinbeteiligte, alkoholisierte, 56-jährige Fahrzeugführer war beim Befahren der Kreisstraße 81 nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw gegen einen Straßenbaum geprallt. Der Fahrzeugführer wurde verletzt und dem Allgemeinen Krankenhaus Celle zugeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkohols eingeleitet. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-217

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell