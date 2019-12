Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Bergen/ Bollersen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es bei Bollersen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die alleinbeteiligte, 21-jährige Fahrzeugführerin führte ihren Pkw unter Alkoholeinfluss und verlor auf der winterglatten Fahrbahn eines befestigten Wirtschaftsweges die Kontrolle über ihren Pkw. Sie geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Acker. Sie wurde verletzt und dem Allgemeinen Krankenhaus Celle zugeführt. Es wurde ihr Führerschein sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkohols eingeleitet. Am Pkw entstand Totalschaden.

