Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1303

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus am Mittwochabend (6.11.) auf der Schützenstraße in Dortmund ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Feuerwehr rettete 16 Bewohner. Neun Personen erlitten Rauchgasverletzungen.

Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer im Keller des Hauses ausgebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die im Bereich Schützenstraße (zwischen Fliederstraße und Wielandstraße) verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

