Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Ladendieb vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Ein 39-Jähriger aus Herten wurde am Montag, gegen 14:00 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft an der Josefstraße beim Diebstahl von Nahrungsmitteln beobachtet. Als ein Ladendetektiv den Tatverdächtigen festhielt, versuchte er sich loszureißen. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden sowohl der 30-jährige Ladendetektiv, als auch der Tatverdächtige leicht verletzt. Der 39-Jährige konnte durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden.

