Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Bottrop

Sonntag, gegen 4 Uhr, schlugen zwei unbekannte Männer eine Schaufensterscheibe einer Apotheke an der Prosperstraße ein und stahlen aus der Auslage ein Tablet. Ein Anwohner, der durch Geräusche aufmerksam geworden war, sah nur noch die flüchtenden Täter und informierte die Polizei.

In eine Kindertagesstätte an der Straße An der Martinskirche brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag Nachmittag bis Montag Morgen ein. Um in die Räume zu gelangen hatten sie eine Tür aufgehebelt. Die Täter stahlen Elektronikgeräte und Bargeld. Eine genaue Schadensaufstellung liegt noch nicht vor.

Dorsten

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter am Samstagabend in ein Wohnhaus auf der Marienstraße ein. Sie suchten im Haus in mehreren Räumen nach Wertgegenständen und flüchteten mit erbeutetem Bargeld.

Gladbeck

Samstagabend wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf dem Buterweg eingebrochen waren. Um ins Haus zu gelangen, hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Sie stahlen Schmuck.

Samstag, in der Zeit von 16.15 bis 21.50 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Fenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Redenstraße ein. Nach Durchsuchen mehrerer Schränke flüchteten die Täter mit Bargeld und Schmuck. Ebenfalls Samstag, in der Zeit von 20 bis 22.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein weiteres Wohnhaus auf der Redenstraße ein. Auch hier hebelten die Täter ein Fenster auf und drangen dann ein. Sie stahlen hier ebenfalls Bargeld und Schmuck. Ein möglicher Tatzusammenhang wird derzeit geprüft.

Herten

Freitag, in der Zeit von 18.45 bis 20 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch ein wohl zum Lüften offen stehendes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schulstraße ein. Nach Durchsuchen mehrerer Räume flüchteten die Täter mit Bargeld. Im gleichen Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße Im Nonnenkamp ein. Hier stahlen die Täter ein Handy. Ein möglicher Zusammenhang dieser beiden Taten kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und wird geprüft.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Montag brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der Wittener Straße ein. Die Täter stahlen dabei Gartengeräte, ein Smartphone Ladegerät, ein Bluetooth Lautsprecher und eine Spielkonsole. Derzeit liegen Anzeigen zu fünf aufgebrochenen Lauben vor.

Marl

In der Zeit von Samstag Nachmittag bis Montag Morgen brachen unbekannte Täter in Firmenräume auf der Karl-Breuing-Straße ein und durchsuchten hier Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Sie nahmen eine Geldkassette mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

