Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag: Fahrstuhlbrand in einem Hochhaus in Wilhelmshaven - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am vergangenen Samstag, den 21.09.2019, gegen 21:37 Uhr in einem Hochhaus im Europaring ein Fahrstuhlbrand. Das Objekt, in dem 77 Personen gemeldet sind, musste evakuiert werden. Während der Tatortaufnahme stellten die Beamten im zweiten Fahrstuhl, der in der 6. Etage steckengeblieben war, ebenfalls Brandspuren fest. Durch die Rauchentwicklung erlitten sieben Personen Verletzungen. Davon wurden vier Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, drei verblieben vor Ort. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand besteht der Verdacht der Brandstiftung. Im Zuge der weiteren noch andauernden Ermittlungen erfolgt zeitnah eine Besichtigung der Brandstelle mit einem Techniker des Fahrstuhlherstellers. Beide Fahrstühle sind nicht mehr funktionstüchtig. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise sind der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

