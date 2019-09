Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 31-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Zetel. Am Dienstagmorgen befuhr gegen 06.50 Uhr eine 31-jährige aus Varel mit ihrem PKW Mercedes die Jakob-Borchers-Straße in Richtung Ohrbült. In Höhe des Ärztehaueses überholte sie einen Radlader und stieß dabei in einen entgegenkommenden Ackerschlepper eines 25-jährigen aus dem Wangerland. Die 31-jährige Varelerin wurde leicht verletzt dem Krankenhaus Varel zugeführt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Zetel im Einsatz. Die Fahrbahn konnte gegen 07.45 Uhr wieder freigegeben werden. Aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs kam es rund um den Ohrbült zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

