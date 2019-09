Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unter Drogeneinfluss in Bockhorn unterwegs - Beamten leiten Verfahren gegen 23-jährige ein

Wilhelmshaven (ots)

Varel. Am Montagabend gegen 22.40 Uhr wurde in der Grabsteder Straße eine 23-jährige aus Wilhelmshaven in ihrem PKW angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sie unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

