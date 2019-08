Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der Heinigstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Heinigstraße kam es am 02.08.2019, gegen 16:45 Uhr, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei und der Berufsfeuerwehr war das Feuer bereits durch einen couragierten Anwohner gelöscht worden. Er hatte kurzentschlossen die Tür zur Wohnung eingetreten und eine brennende Matratze gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro.

In der betroffenen Etage befanden sich beim Eintreffen der Polizei insgesamt 21 Personen (11 Erwachsene, 10 Kinder). Da aufgrund von Sprachbarrieren nicht eindeutig geklärt werden konnte, welche der anwesenden Personen Rauch eingeatmet hatten, wurden alle mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser verbracht. Alle Bewohner konnten noch am Abend wieder nach Hause.

Bislang ist die Ursache der Entstehung des Brandes nicht geklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

