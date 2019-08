Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots)

Am 04.08.2019, gegen 23:40 Uhr, kam es in der Fröbelstraße zu Streitereien zwischen einem 25-Jährigen und einem 21-Jährigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Jüngere ein Messer und versuchte sein Gegenüber zu verletzen. Der 25-Jährige erlitt dabei eine Schnittwunde am Finger.

Durch die informierten Polizeibeamten sollte der 21-Jährige durchsucht werden. Dabei verhielt er sich äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten und versuchte immer wieder zu seinem Widersacher zu gelangen. Aus diesem Grund wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Er wurde hierbei leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 Promille. Um eine Blutprobe zu entnehmen und auch, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurde der 21-Jährige auf die Dienststelle verbracht und dort in Gewahrsam genommen.

