POL-PPRP: Zeugen gesucht - Autofahrer flieht

Am 04.08.2019 gegen 18:40 Uhr kam es in der Von-der-Tann-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge war mit dem Fahrrad unterwegs. Als er einen Zebrastreifen überquerte, wurde er aus bisher ungeklärten Gründen von einem Auto angefahren. Der bislang unbekannte Autofahrer floh, nachdem die Mutter des Siebenjährigen die Polizei telefonisch verständigte. Sie gab an, dass sich im Wagen zwei Männer befunden hätten. Nach ihren Angaben sei einer der beiden blond, der andere dunkelhaarig gewesen.

Der Junge wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand außerdem ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

