Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Dammstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03.08.2019, 21:30 Uhr, bis 04.08.2019, 8 Uhr) gelang es Unbekannten, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dammstraße einzudringen. Die Täter durchwühlten alle Räume und verwüsteten dabei die Wohnung. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



