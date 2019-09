Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 210 - Polizei zieht Bilanz (mit Bildauswahl)

Wilhelmshaven (ots)

Rund 180 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit und Überholen im Überholverbot: Dies ist die Bilanz einer Kontrollaktion, die am heutigen Tage im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr auf der B 210 an der Abfahrt Jever Ost im Bereich Schortens durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland durchgeführt wurde. Die umfangreiche Verkehrskontrolle fand im Rahmen der Geschwindigkeitsmesswoche statt, in der Polizeibeamtinnen und Beamte bis Ende der Woche im gesamten Zuständigkeitsbereich der PI Wilhelmshaven/Friesland umfangreich kontrollieren. Im Rahmen der Aktionswoche richten die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland seit Montag gemeinsam mit kommunalen Messteams zahlreiche Geschwindigkeitsmessstellen in der Stadt Wilhelmshaven und im Landkreis Friesland ein, um gezielt gegen Geschwindigkeitsverstöße durch Kraftfahrzeugführer vorzugehen. Die Mehrzahl der Kontrollen befindet sich entlang der sogenannten Unfallhäufungslinien, die sich überwiegend außerhalb geschlossener Ortschaften befinden. So war auch der heutige Kontrollort ganz bewusst gewählt: Aufgrund der Unfallsituation auf der B 210 werden durch den Landkreis Friesland und die Polizei verstärkt Kontrollen durchgeführt, die über die Geschwindigkeitsmesswoche hinausgehen. Bei diesen Kontrollen steht neben der überhöhten Geschwindigkeit weiterhin das Überholen im Überholverbot im Fokus. So auch heute. "Wir haben innerhalb von vier Stunden insgesamt 180 Verstöße festgestellt", so Polizeioberkommissar Tim Bachem, Leiter der Verfügungseinheit der PI Wilhelmshaven/Friesland und Koordinator der Geschwindigkeitsmesswoche. "Bei den 180 Verstößen betreffen 165 Verstöße Geschwindigkeitsüberschreitungen und 15 das Überholen im Überholverbot", so Bachem weiter. Von den 165 Geschwindigkeitsverstößen sind 100 im Bußgeldbereich, d.h. auf die Betroffenen kommt mindestens ein Bußgeld von 70 Euro, ein Punkt sowie Gebühren zu. Die 15 Missachtungen des Überholverbotes ziehen ebenfalls ein Bußgeld nach sich, das bedeutet, dass die Betroffenen mit einem Bußgeld von ebenfalls 70 Euro, sowie einem Punkt und Gebühren rechnen müssen. Neben der Geschwindigkeitsüberwachung an der Abfahrt Schortens im Bereich, in dem 100 Km/h gefahren werden kann, erfolgte weiterhin unmittelbar vor der Kontrollstelle an der Abfahrt Jever-Ost eine zusätzliche Radarmessung. Dort war für den Zeitraum der Messung ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, so dass vor der Kontrollstelle 50 km/h als zulässige Geschwindigkeit galt. Die Einrichtung diente dem Schutz der Verkehrsteilnehmer und der Beamten. Allein durch diese Messung wurden von der Gesamtanzahl der Verstöße der Kontrollaktion 130 Verstöße festgestellt. Aus den 130 Messungen folgen 84 Bußgeldverfahren sowie fünf Fahrverbote. "Das Ergebnis der heutigen Kontrollaktion hier auf der B 210 ist erschreckend", bilanziert Bachem. "Gleichzeitig verdeutlichen die Zahlen allerdings auch die Notwendigkeit dieser Kontrollaktionen, an denen kontinuierlich festgehalten werden muss", so Bachem weiter. Trauriger Höhepunkt der heutigen Kontrolle ist eine festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitung in der 50 Zone von 55 km/h. Der Fahrzeugführer muss aufgrund seines Fehlverhaltens mit einem Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkten, 1 Monat Fahrverbot und Gebühren rechnen.

