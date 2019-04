Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Reifen beschädigt

Bild-Infos

Download

Rhodt (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag an einem abgestellten Wohnmobil auf dem Parkplatz Ortsausgang in Richtung Edenkoben die Ventile beschädigt. Vermutlich mit einem scharfen Gegenstand wurden die Verschlüsse der Reifen regelrecht rausgeschnitten. Von dem Täter ist nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell