Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Schwerer Verkehrsunfall in Castrop-Rauxel auf der Vinckestr. - 3 Personen verletzt - zwei davon schwer

Recklinghausen (ots)

Am 21.10.2019 gegen 12:10 Uhr ereignete sich in Castrop-Rauxel auf der Vinckestr. ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 32 Jährige Wittener befuhr zur u.g. Zeit mit seinem Transporter die Vinckestr. in südliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Horststr. abzubiegen. Dabei übersah er den 29 jährigen Selmer Rollerfahrer samt Sozius (24 Jahre/Castrop-Rauxel), der die Vinckestr. in nördliche Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Rollerfahrer wurde dadurch lebensgefährlich verletzt und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfall-Klinikum Dortmund Nord verbracht. Der Sozius verletzte sich ebenfalls schwer und wurde mit dem RTW in das Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen transportiert. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und mittels RTW in das EVK Castrop-Rauxel eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Vinckestr. für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

