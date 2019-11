Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Raub in Schnellrestaurant

Germersheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Montag, 18.11.2019, überfielen mindestens drei maskierte Täter ein Schnellrestaurant in der Münchener Straße in Germersheim. Kurz nach Schließung des Restaurants gegen 02:00 Uhr betraten drei Täter das Schnellrestaurant und forderten unter Vorhalt einer Waffe die noch im Lokal befindlichen Mitarbeiter auf, Bargeld in noch unbekannter Höhe auszuhändigen. Bei der Waffe dürfte es sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen wahrscheinlich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben. Während der Tatausführung schlugen die Täter die Angestellten, um so ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer insbesondere zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Restaurants und der angrenzenden Tankstelle machte.

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

