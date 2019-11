Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Handysünder und Gurtmuffel unterwegs

Innerhalb kurzer Zeit erwischte die Polizei am Montagmorgen (18.11.2019, 07.30 - 08.30 Uhr) in der Staatsstraße gleich fünf Autofahrer, die telefonierten. Ein Bußgeld von je 100 Euro müssen sie bezahlen. Zudem erwartet sie ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Ablenkung - insbesondere das Nutzen von Handy - sind auffällig. Wer mit 50 km/h unterwegs und eine Sekunde abgelenkt ist, legt ein "Blindflug" von 14 Metern hin. Vier weitere Autofahrer wurden erwischt, weil sie nicht gegurtet waren. "Wir weisen darauf hin, dass der Gurt nach wie vor Lebensretter Nummer 1 ist." Acht Autofahrer wurden gebührenpflichtig sanktioniert, weil sie an der Kreuzung L 507/L 542 bei Großfischlingen an der Haltelinie des "STOP-Schildes" nicht anhielten. Missachtung der Vorfahrt ist und bleibt eine der Hauptunfallursachen. Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern.

