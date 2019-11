Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Richtig gehandelt

Edenkoben (ots)

Einer Anwohnerin von der Straße "In der Halde" kam am Sonntagmorgen (17.11.2019, 9 Uhr) das Verhalten eines Unbekannten merkwürdig vor. Er schlich sich an den geparkten Autos herum, weshalb sie richtigerweise die Polizei verständigte. Vor Ort konnte der Unbekannte angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der 56-jährige Mann aus dem Raum Ludwigshafen war im Stadtgebiet unterwegs und verteilte Flyer für Gebrauchtwagenankäufe, weshalb er geparkte Fahrzeuge näher unter die Lupe nahm. Bürger sollen in jedem Fall die Polizei verständigen, wenn sie unbekannte oder auffallend verdächtige Personen im Wohngebiet feststellen.

