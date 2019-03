Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung in den Rheinanlagen

Lahnstein (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in den Rheinanlagen in einem Cafe durch unbekannte Täter ein Bistrotisch im Außenbereich mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise werden unter 02621/9130 an die Polizeiinspektion Lahnstein erbeten.

